تصريح جديد من سعد آل مغني يُهدد #النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف سعد آل مغني العضو الذهبي السابق في النصر، عن مفاجأة مُدوية قد تؤدي إلى خصم ثلاث نقاط من الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

وتحدث آل مغني لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “قسمًا بالله، لدي سر لو أخرجته لتُخصم ثلاث نقاط من نادي النصر، ولكنني لن أخرجه، لأنهم يقولون إنني أُخرج أسرار النادي، وهذا كلام غير صحيح”.

وتابع آل مغني: “كواليس اجتماعات إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت معظمها إسقاطات وتقليل من عمل الإدارة السابقة برئاسة سعود آل سويلم ولا يُوجد أي شيء يخص النادي.

وأعلن نادي النصر الخميس الماضي عن إسقاط العضوية عن سعد بن ثابت آل مغني، وذلك بعد تغريداته الأخيرة التي وجهها ضد مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن إسقاط عضوية سعد آل مغني، جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنه، بحسب ما نصت عليه المواد “9 و10” من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وفي يوم 13 أكتوبر الماضي، هاجم سعد آل مغني عضو النصر الذهبي السابق، إدارة النادي بعد بيانها بشأن انتقاد لجنة الحكام ونادي الشباب.

وكتب سعد آل مغني مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “نادي النصر بالنسبة لي عشاق، لكن الإدارة الحالية لا تُمثلني، وإذا ما قدموا اعتذار لي لا تزعلوا يا أعضاء”.

وأضاف آل مغني: “ويا جماهير قسمًا بالله، لو ما يعتذرون ويقدمون استقالتهم راح أقدم شيء ما أحد يعرفه عشان أعلمهم كيف أصلًا ترشحوا وهم لا يستحقون”.

وتابع آل مغني: “كل ما أشوف تصريحات وحضور الإدارة السابقة، وكل ما شفت بيانات الإدارة الجديدة وربي أستحي وتجيني حموضة”.

ويسعى النصر إلى تجاوز هذه الأزمات والتركيز على مواجهة الفيصلي يوم الأربعاء المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.