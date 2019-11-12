تصريح عون يثير الجدل والرئاسة توضح

المواطن - متابعة

أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، توضيحًا اعتبر فيه أن حديث الرئيس ميشال عون حول قيادة الحراك الشعبي قد حُرِّف.

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية: توزع وسائل إعلامية ووسائل تواصل اجتماعي كلامًا محرّفًا من حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبي وردّ فيها (إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا).

وأضاف المكتب الإعلامي: “الصحيح أنّ الرئيس عون قال إنه إذا لم يكن هناك (أوادم) من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لأنّهم بهذه الحالة لن يصلوا إلى السلطة”.

وفي مقابلة تلفزيونية، تطرق الرئيس اللبناني إلى عدد من القضايا التي تشغل بال المتظاهرين في المدن اللبنانية، منها تشكيل حكومة جديدة ترضي طموحاتهم، بالإضافة إلى فتح باب الحوار مع المتظاهرين.

واعتبر عون أن مطالب الحراك الشعبي محقة، لكنه انتقد عدم وجود أي قياديين في صفوفها، مضيفًا: “دعوناهم إلى لقاء لنتحدث معًا.. لكنني لم أتلقَّ جوابًا، في إشارة إلى دعوة وجهها إثر اندلاع حركة الاحتجاجات”.