تطورات الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

المواطن - متابعة

كشفت صافي الحناوي، المقرّبة من أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، آخر تطورات الحالة الصحية لسوزان مبارك.

وأكدت الحناوي، أن سوزان مبارك دخلت العناية المركزة بسبب آثار جانبية للجراحة التي أجرتها في الظهر الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الأطباء يؤكدون أن حالتها مستقرة الآن لكن الزيارة ممنوعة عنها.

يُذكر أن سوزان مبارك من مواليد العام 1942 بمدينة مطاي محافظة المنيا جنوب مصر، لطبيب مصري يدعى صالح ثابت ووالدة إنجليزية من ويلز تدعى ليلى ماي.

وحصلت سوزان مبارك على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصلت على الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة.