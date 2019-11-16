تطورات حالة غيث.. أمطار وانخفاض بالحرارة

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات” الدكتور عبدالله المسند، انخفاض درجة الحرارة وبشكل محسوس ابتداء من يوم غد الأحد.

وقال المسند، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الأربعاء والخميس، بسبب دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدرج حتى تسيطر على معظم أجواء السعودية نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.

وأضاف: “حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، من المتوقع أن تؤثر وبشكل خاص على المناطق الشمالية: الحدود الشمالية الجوف تبوك حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كلاً من القصيم وشمالي الرياض والشرقية وتشمل المدينة مكة الباحة عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان, وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.