تطور #الشباب هجوميًا يُقلق #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته ضد الفيحاء اليوم.

ويلعب الشباب ضد الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتطور الشباب هجوميًا بشكل جيد، وذلك قبل مباراته ضد الفيحاء اليوم، حيث إنه نجح في هز الشباك خلال آخر 6 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل 8 أهداف.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.