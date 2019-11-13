تطور جديد بعد اعتزال حمد الله دوليًّا

المواطن - محمد سمعه

لا زالت أصداء اعتزال المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر، مستمرة في المغرب خلال الفترة الحالية.

وقالت تقارير صحافية: إن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، صرّح بأنه يريد خطابًا رسميًّا من حمد الله يُفيد باعتزاله الدولي مع إيضاح الأسباب الحقيقية التي أدت به إلى اتخاذ هذا القرار.

وقيل: إن حمد الله فضّل اعتزال اللعب دوليًّا مع منتخب المغرب؛ بسبب رفض المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش منحه القميص رقم 9 في قائمة أسود الأطلس.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب يستعد لمواجهة بوروندي وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021، يومي 15 و19 نوفمبر.

وفي السياق ذاته، أبدى مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، البوسني وحيد خليلوزيتش، استياءه الشديد من نجم نادي النصر عبدالرزاق حمد الله بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

وسُئل خليلوزيتش عن رأيه في اعتزال عبدالرزاق حمد الله، ليرد قائلًا: “لا أعلم لِمَ اعتزل؟ ولن أعلق على الأمر، لقد تحدثت مع عدد من اللاعبين بشأنه وعلمت أنه مرتبط دومًا بالمشاكل”.

وأكد المدرب البوسني أنه طوى صفحة عبدالرزاق حمد الله تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يهتم إلا باللاعبين المتواجدين معه في المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الذي يستعد لانطلاق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وكان عبدالرزاق حمد الله قد أعلن قبل بضعة أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، اعتزاله اللعب مع المنتخب المغربي الأول، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.