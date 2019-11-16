تطور جديد في تدريبات #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد، اتباع أسلوب جديد في تدريبات العميد اليوم السبت، وذلك قبل مواجهة الاتفاق في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر تويتر أن تين كات خصص تدريبات الاتحاد اليوم السبت للتركيز على الجانب الفني والمهاري في لاعبي الفريق وتعزيزه؛ من أجل ما هو قادم من مباريات.

وحضر تدريبات العميد، أنمار الحائلي رئيس النادي مع أحمد كعكي نائب رئيس النادي.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن تجديد تعاقده مع اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الأول حتى عام 2022.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد أن رومارينيو جدد عقده مع العميد بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي وحمد الصنيع الرئيس التنفيذي.

وقبل تجديد العقد، أظهر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، رد فعله لمجلس إدارة النادي، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل لافت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.