تطور جديد يُقرب نيمار من برشلونة

تطور جديد يُقرب نيمار من برشلونة

2019/11/18
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية، عن خطة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للرحيل عن صفوف ناديه والانضمام لـ برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة SPORT الكتالونية إن نيمار لا يخطط لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك أملًا في الرحيل لـ برشلونة بعدما فشل انضمامه للبلوجرانا في صيف 2019.

وسيتجه برشلونة لبيع بعض من لاعبيه لتوفير المال اللازم للتعاقد مع نيمار خلال الفترة المقبلة.

وسجل نيمار 4 أهداف في خمس مباريات لـ باريس سان جيرمان في الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن نيمار مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022.

ولم يشارك نيمار مع منتخب البرازيل أمام الأرجنتين في مباراة سوبر كلاسيكو يوم الجمعة الماضية بسبب الإصابة.

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