تعادل السعودية وأوزبكستان في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة السعودية وأوزبكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

السعودية وأوزبكستان

وبدأت مباراة السعودية وأوزبكستان المقامة على ملعب باختاكور في العاصمة طشقند بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من هز شباك الأخضر في الدقيقة 16، بعد خطأ من اللاعب ياسر الشهراني.

ونجح الأخضر في تسجيل التعادل عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء سددها النجم سلمان الفرج بنجاح، وضغط الفريقان بحثًا عن إحراز هدف جديد ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية وأوزبكستان بنتيجة 1/1.

وقبل مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، يتصدر المنتخب الأوزبكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الأخضر الوصافة برصيد 5 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز، وانتزاع الصدارة.