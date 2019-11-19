تعثر إسكان الضاحية.. معاناة منذ 6 سنوات

المواطن- خالد الأحمد- جازان

يشكو أهالي منطقة جازان من تعثر شروع إسكان ضاحية الملك عبدالله بجازان، الواقع بقرية الشواجرة بشمال مدينة جازان، وبالقرب مستشفى الأمير محمد بن ناصر التخصصي، منذ قرابة الست سنوات.

وكان من المقرر تسليم المشروع مطلع عام 1435هـ، ولم يتم إنجازه في الوقت المحدد وتعثر لمدة ما يقارب الـ6 سنوات.

وكان من المنتظر أن يوفّر 4607 قطع أرض مجانية، و894 وحدة سكنية، وبدء العمل به عام 1432هـ، وتنفذه إحدى الشركات .

ترسية جديدة للمشروع:

وبعد تعثر إنجاز المشروع سحبت وزارة الإسكان المشروع من المقاول بنهاية عام 1437هـ، حيث وصل عدد الوحدات السكنية في المشروع إلى حدود 600 وحدة سكنيّة، وبعد 4 سنوات من تعثر المشرع وسحبه من المقاول الأول أرست الوزارة عام 1439هـ إكمال المشروع على شركة أخرى ، بتكلفة بلغت أكثر من نصف مليار ريال بحسب لوحة المشروع، حيث ما زال العمل مستمرًّا بموقع المشروع، ومن المقرر إنجازه وتسليمه ابتدائيًّا في نهاية شهر رجب المقبل.

وشكا الكثير من أهالي مدينة جازان من تعثر وتأخر إنجاز مشروع إسكان الضاحية منذ ما يقارب الـ6 سنوات، متسائلين عن مدى إمكانية إنجاز المشروع في الوقت المحدد، في ظل عدم اكتمال وإنجاز الكثير من الوحدات السكنية التي تحتاج لأكثر من عام لإنجاز المشروع بشكل كامل وتسليم الوحدات إلى المستفيدين.

مشروع الصفوة جاردن:

ووثقت عدسة “المواطن” البدء بالعمل بمشروع الصفوة جاردن وهو أحد مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين في مدينة جازان، ويضم 777 وحدة سكنية من نوع شقق، على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، حيث تمتاز بتوفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية التي تلائم كل الشرائح مع مراعاة الجودة، والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفًا إلى 750 ألف ريال، وتنفذه شركة مباني الصفوة المحدودة.

الجدير بالذكر أن وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، تفقّد قبل أيام عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة جازان، حيث اطّلع على سير العمل في مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله، ومشروعي “صرح التقنية، والصفوة جاردن”.

وشدّد الوزير على ضرورة إنجاز تلك المشاريع في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة؛ تمهيدًا لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج سكني.