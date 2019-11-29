المواطن - الرياض

نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الصحة رقم (528936) وتاريخ 16-03-1441هـ الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة والذي جاء على النحو التالي:

إن وزير الصحة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3-11-1423هـ، وبناءً على ما عـرضه علينا سعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بخطابه رقم 528936 -1441 وتاريخ 9-3-1441هـ بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري وتحديثها بناءً على مايستجد، ومايرد من ملاحظات من الإدارات المختصة،وطلبها الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيـــــاً: تُنشـر اللائحـة بالجــريدة الرسميـة والمـوقع الإلكتـروني للـوزارة ويُعمـل بها إعتباراً من تاريخ النشر.

ثالثـــــاً: يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لإنفاذه والتمشي بموجبه.

رابعـــاً: يلغي هذا القرار مايتعارض معه من قرارات سابقة.

خامساً: أصل القرار للإدارة العامة للشؤون القانونية.

والله الموفق

وزير الصحة

توفيق بن فوزان الربيعة

وللاطلاع على تعديلات النظام عبر الرابط التالي (هنا)