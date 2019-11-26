تعرف على أكبر مورد أسلحة أوروبي لـ المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أفادت مؤسسة Vlaams Vredesinstituut أن والونيا، إقليم من ضمن الأقاليم الثلاثة المكونة لبلجيكا، استحوذت على نصيب الأسد في توريد الأسلحة للمملكة، بعقود بلغت قيمتها 196 مليون يورو عام 2018.

وفي التقرير الصادر أمس الاثنين، قالت المؤسسة البحثية البلجيكية غير الهادفة للربح، إن 75 % من الأسلحة المُنتَجة في أوروبا ويتم تصديرها إلى المملكة، تأتي مباشرة من والونيا، ما يجعلها أكبر مورد أوروبي للأسلحة إلى المملكة، وذلك بناءً على تحليل تقارير تصدير الأسلحة من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال ديديريك كوبس، الباحث في مؤسسة فلاس: هناك سياسة متنامية في أوروبا، تتمثل في أن تكون أكثر حذرًا فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، لكن يبدو أن إقليم والونيا هي الاستثناء في هذا الصدد، حيث ترتبط صناعة الدفاع في والونيا، بالمملكة منذ الثمانينيات، وقد أدى ذلك إلى اعتماد متبادل ليس من السهل كسره، كما أن إف إن هيرستال، الشركة الوطنية لصناعة الأسلحة في بلجيكا، هي حاليًا أكبر مصدر للأسلحة العسكرية في أوروبا.

وفقًا للبيانات الأوروبية حول صادرات الأسلحة إلى المملكة، بلغ إجمالي حصة بلجيكا 1.16 مليار يورو في عام 2018، مما يجعلها ثامن أكبر مصدر لأوروبا، بعد الدول السبع الكبرى المنتجة فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وبولندا والنمسا.

وتصدر بلجيكا بشكل رئيسي الأسلحة والذخيرة وقطع غيارها للمركبات أو الطائرات المدرعة، مع إنتاج حصة الأسد في والونيا.