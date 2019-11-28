تعرف على المراحل الثلاث لـ رالي الرياض

المواطن - مروة نبيل

كشف الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن تفاصيل رالي الرياض في مؤتمر صحافي اليوم، بحضور أبرز المتسابقين المشاركين.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع “تويتر”، عن المراحل الثلاث في رالي الرياض الذي الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في العاصمة، اليوم، برعاية “عبد اللطيف جميل للسيارات”.

وستكون المرحلة الاستعراضية في رالي الرياض، عند الساعة 3:45 مساء اليوم الخميس، بجوار الصالات الخضراء، أما المرحلة الثانية “رماح”، ستكون غدًا الجمعة عند الساعة 7:30 صباحًا.

وأضاف حساب الهيئة العامة للرياضة، أن المرحلة الثالثة “الجنادرية” في رالي الرياض ستنطلق، بعد غد السبت عند الساعة 7:30 صباحًا.