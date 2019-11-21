تعرف على توقعات طقس الغد

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة .

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة على الخليج العربي.