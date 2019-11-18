تعرف على توقعات طقس الغد

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

كما توقعت أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

أما عن حالة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر فستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة على الخليج العربي.