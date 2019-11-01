تعرف على جدول فعاليات موسم الرياض اليوم

المواطن - الرياض
نشر حساب موسم الرياض على تويتر جدول فعاليات اليوم الأول من نوفمبر في عدد من المواقع في العاصمة السعودية.
وسيتم عرض العديد من الفعاليات من بينها مسرحية الذيب في القليب، إضافة إلى فعالية رياض سفاري، وفعاليات الحديقة الساحرة وغيرها.
نشر حساب موسم الرياض على تويتر جدول فعاليات اليوم الأول من نوفمبر في عدد من المواقع في العاصمة السعودية.
وسيتم عرض العديد من الفعاليات من بينها مسرحية الذيب في القليب، إضافة إلى فعالية رياض سفاري، وفعاليات الحديقة الساحرة وغيرها.
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