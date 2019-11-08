تعرف على حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حكام مباريات اليوم

ويدير مباراة الدرعية ضد الخليج الحكم عبدالله العويدان، ويُساعده عيسى خيبري وسعد الدهلاوي، والحكم الرابع سامي الجريس، ويقود لقاء العين والسد تركي هشلان، ويُعاونه مفرح آل حسن ومحمد وزي، وعلي حمدان الحكم الرابع.

ويقود مباراة النهضة ضد الأخدود الحكم ميثم الدليل، ويُساعده هشام رفاعي وحسين آل سلام، والحكم الرابع محمد البريدي، ويدير لقاء العربي والباطن مشاري هويدي، ويُعاونه عبدالرحيم الشمري وحامد الأحمري، والحكم الرابع تركي الخضير.

ومن المقرر أن يُدير الحكم محمد السماعيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الرياض، ويُساعده محمد العبكري ومؤيد المسجن، والحكم الرابع حسين أبو شاهين.

وتأهل 19 فريقًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، أبها، المجزل، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الطائي، الاتفاق، ضمك ونجران.