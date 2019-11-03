تعرّف على حكام مباراتي اليوم في دور الـ64 بـ كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الأحد مباراتان في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2019-2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي جدة وحطين، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة الـ3:50 مساءً على ملعب النادي الأهلي في جدة.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم محلي بقيادة محمد النحيت ويعاونه كل من فهد العمري وحسن النحيت، وسيكون الحكم عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وعرعر، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ7:45 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيقود مباراة الهلال وعرعر تحكيميًا كل من” شكري الحنفوش حكم ساحة، عمر الجمل حكم مساعد، إبراهيم الدخيل حكم مساعد، عبدالله ظافر حكم رابع”.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز والوصول إلى دور الـ32، قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل في ملعب الجامعة.