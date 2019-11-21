تعطيل هذه الخاصية بأندرويد يحميك من القراصنة
ثغرة أمنية تهدد خصوصيتك وبياناتك

تعطيل هذه الخاصية بأندرويد يحميك من القراصنة

2019/11/21
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ينصح خبراء التقنية وتكنولوجيا المعلومات بتعطيل وظيفة أندرويد Beam؛ وذلك للوقاية من هجمات الهاكرز والقراصنة.

ورغم أهمية تقنية اتصالات المجال القريب NFC عند الدفع اللاتلامسي وتبادل البيانات بسرعة بين هواتف أندرويد العاملة بهذه التقنية، لكنها لا تسأل المستخدم إذا كان يرغب في نقل البيانات أو يسمح به، وتظهر هذه المشكلة على الأقل في هواتف أندرويد، التي لم يثبت فيها تصحيح الأمان.

ويمكن للقراصنة استغلال هذه الثغرة الأمنية بوضع هواتفهم بجانب هاتف آخر لتثبيت برامج ضارة عليه. والهاتف المستهدف لا يسأل إذا كان يجب تثبيت البرنامج أم لا بسبب هذه الثغرة الأمنية، فإن البرمجيات الضارة تصل إليه دون ملاحظتها.

ولتجنب مثل هذه الهجمات ينصح الخبراء بتعطيل وظيفة أندرويد Beam عن طريق بنود القائمة (Connected devices/Connection preferences/NFC/Android Beam).

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