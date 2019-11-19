تعليق الدراسة في الإمارات بسبب الطقس

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء بجميع المدارس في إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة الحكومية والخاصة بسبب الطقس.

وأوضحت التعليم الإماراتية أن تعليق الدراسة يشمل الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي عن تعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وذلك على خلفية توقعات الأرصاد الجوية بعدم استقرار الطقس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات حالة عدم استقرار جوي تبدأ على المناطق الغربية والبحر من مساء اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس وتتحرك باتجاه السواحل بما فيها مدينة أبو ظبي والمناطق الشمالية، ثم تمتد على الداخلية والشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة والبرق والرعد أحيانًا.

وتكون الرياح نشطة السرعة وقوية مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنٍّ مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانًا، والبحر مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية وتقل السحب تدريجيًّا يوم الخميس لتنحسر الحالة الجوية، ويبقى تأثيرها على المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة.