تعليق غير متوقع بعد تصريح رئيس #النصر السابق

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي عيسى الروقي على تصريحات سعود آل سويلم رئيس النصر السابق، بعد أن كشف الأخير عن توقعاته لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني.

وقال عيسى الروقي عبر حسابه في تويتر: الأندية الكبار تسعى لتحقيق أمجادها وتستمر على القمة، والأندية الأخرى تتمنى عثرات الكبار حتى لا تتسع الفجوة.

وأضاف الروقي: نصيحة انشغلوا بالهلال طالما أنت لا تفتخر بناديك، وارتدِ تي شيرت خصوم الهلال أيضًا.

وقال سعود آل سويلم في فيديو متداول عبر موقع تويتر بعد مباراة النصر والفيصلي: مبروك الفوز للنصر وعقبال الدوري والكأس، وبالطبع أتمنى الفوز لـ أوراوا.

لا يعد تصريح سعود آل سويلم هو الأول عن الهلال، حيث مارس هوايته المفضلة بالحديث عن الهلال بشكل مثير في الموسم الماضي عندما كان رئيسًا لنادي النصر.

وفي السياق ذاته علّق الناقد الرياضي أحمد الشمراني قائلًا: أنا أحب سعود السويلم ولكن تصريحه هذا شيء كبير منه لأنه شخصية عامة ولا يجب أن يظهر بهذا التصرف.

وستُقام مباراة الذهاب بين ناديي الهلال وأوراوا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 9 نوفمبر، ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان نادي الهلال تأهل للدور النهائي على حساب نادي السد القطري، بينما تأهل نادي أوراوا على حساب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني.

ويملك نادي الهلال الفرصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية مرتين، وذلك في حال نجح في الفوز في نهائي النسخة الآسيوية 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وتنص قواعد النسخة المعدلة من مونديال الأندية طبقًا للفيفا على مشاركة بطل نسخة 2019 في مونديال الأندية 2021 مع بطل نسخة دوري أبطال آسيا 2020 وأحد وصيف بطولتي دوري أبطال آسيا 2019 و2020.