تعليمات عليك اتباعها عند هطول الأمطار

المواطن - المدينة المنورة

قدمت أمانة منطقة المدينة المنورة بعض التعليمات التي يجب اتباعها عند هطول الأمطار.

وأكدت الأمانة، بحسب ما ذكرت عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه يجب متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية، مع الابتعاد عن مصادر الكهرباء (أعمدة الكهرباء- كبائن الكهرباء).

وشددت الأمانة على ضرورة عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول وعدم ترك الأطفال يلعبون في مناطق تجمعات المياه، مع الإبلاغ عن تجمعات المياه عبر التواصل مع مركز طوارئ الأمانة 940، وأخيرًا إفساح المجال لمعدات وآليات سحب المياه.

طقس السبت:

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، بالإضافة إلى الشرقية.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف والشمالية وتبوك.