تعليم حفر الباطن يعلن عن #وظائف على لائحة بند الأجور

المواطن - حفر الباطن

تعلن إدارة تعليم حفر الباطن عن توفر وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور، وفق المسميات الشروط التالية:

– الوظائف:

فني هواتف عدد (2)

فني آلات مكتبية عدد (1)

فنية آلات مكتبية عدد (1)

فني تصوير عدد (1)

– الشروط: