تعليم حفر الباطن يعلن عن #وظائف على لائحة بند الأجور

المواطن - حفر الباطن
تعلن إدارة تعليم حفر الباطن عن توفر وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور، وفق المسميات الشروط التالية:
– الوظائف:
- فني هواتف عدد (2)
- فني آلات مكتبية عدد (1)
- فنية آلات مكتبية عدد (1)
- فني تصوير عدد (1)
– الشروط:
- أن يكون المتقدم /ة سعودي/ة الجنسية.
- أن يكون المتقدم /ة مكملًا لثمانية عشر عامًا من العمر.
- أن يكون المتقدم /ة من سكان حفر الباطن مع إحضار ما يثبت السكن.
- ألّا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الخامس الابتدائي مع القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتدئ من خبرة في مجال العمل.
- أن يكون المتقدم /ة حاصلًا على شهادة تدريبية في مجال العمل لمدة ستة أشهر.
- أن يكون المتقدم /ة مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك.
- ألا يكون المتقدم /ة حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات.
- خلو ملف المتقدم /ة من أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
- أن يجتاز المتقدم /ة الفحص الطبي.
- أن يجتاز المتقدم /ة المقابلة الشخصية.
– للتقديم عبر موقع الإدارة على الرابط التالي (هنا) خلال الفترة من تاريخ 1441/3/13 وحتى تاريخ 1441/3/15هـ.
– تفاصيل الإعلان ومعرفة بقية الشروط من خلال الرابط ( اضغط هنــا) .