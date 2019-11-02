تغريدة تُوجه رسالة غامضة لـ لجنة المسابقات حول #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي خالد العمار رسالة غامضة إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تتعلق بجدول مواعيد مباريات الهلال والنصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب خالد العمار عبر حسابه في تويتر: الهلال يلعب مباراتين قبل النهائي بأسبوع ونصف، ونادي النصر أسبوع بلا مباراة قبل مواجهة الهلال.

وأضاف العمار: الهلال ممثل الوطن في البطولة القارية.

وكان نادي الهلال خاض مواجهتي النصر والفتح يومي 27 أكتوبر و31 أكتوبر على الترتيب، بينما خاض النصر مواجهة الرائد يوم 19 أكتوبر الماضي في الدوري، ثم خضع لراحة لمدة أسبوع من المباريات قبل مواجهة الهلال.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل 9 نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ثم تُقام مباراة العودة في مدينة طوكيو اليابانية يوم 24 نوفمبر.

من ناحية أخرى، يقدم نادي أوراوا الياباني أسوأ موسم له حاليًّا في بطولة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، حيث يحتل الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري الياباني حاليًّا.

وكان أوراوا تعرض للخسارة أمس الجمعة من فريق كاشيما أنتلرز بهدف دون رد، أحرزه اللاعب سيرجيو جونيور في الدقيقة الثانية والسبعين، ليصبح رصيد كاشيما 59 نقطة في صدارة الدوري الياباني، أما أوراوا فتراجع للمركز التاسع برصيد 37 نقطة.

ودخل أوراوا مرحلة الخطر في الدوري الياباني، حيث أصبح قريبًا من مناطق الهبوط بعد خوضه 31 مباراة، بينما منافسوه أسفل الترتيب خاضوا 29 مباراة ولديهم الفرصة في تجاوز أوراوا في حال الفوز في مباراتين مقبلتين.

وقد يصل نادي أوراوا إلى المركز السادس عشر أو السابع عشر في الدوري الياباني، وهو مركز يؤدي إلى الهبوط، في حال فاز نادي شونان بيلمير ونادي ماتسوموتو في مباراتين مقبلتين لهما بالدوري الياباني.