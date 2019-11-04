تغريم #الهلال و #النصر 117 ألف دولار

تغريم #الهلال و #النصر 117 ألف دولار

2019/11/04
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم ناديي الهلال والنصر 117 ألف دولار أمريكي بسبب استخدام جمهور الناديين للألعاب النارية خلال مباريات دوري أبطال آسيا.

وغرّد القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في تويتر قائلًا: كما أشرنا سابقًا تم تغريم الهلال 65 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الأهلي، وتم تغريم النصر أيضًا مبلغ 52 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة السد.

وفي السياق ذاته، أصبح نادي الاتحاد مهددًا بالتعرض لعقوبة مشددة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي في تويتر: قد يُصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة مشددة على نادي الاتحاد بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الهلال ضمن لقاءات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا العام الجاري.

وأضاف الأمير: سبق لـ الاتحاد الآسيوي أن شدد العقوبة على الاتحاد في قرار سابق بسبب تجاوزات جماهيره.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان ودع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية بعد الخسارة بنتيجة 3-1 من نادي الهلال في مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وانتهى لقاء العودة بفوز الهلال في الرياض بثلاثية مقابل هدف.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي أوراوا الياباني في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم الـ9 من نوفمبر ومباراة العودة تُقام في الـ24 من الشهر الجاري.


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