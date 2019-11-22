تفاصيل أزمة #الاتحاد ونجمه السابق

المواطن - محمد سمعه

تُلاحق الأزمات نادي الاتحاد، وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق بعد غد الأحد في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت أزمة تأخير المستحقات المالية تُطارد نادي الاتحاد، وذلك بعد تأخره في سداد باقي مستحقات صفقة تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز من صفوف نادي غلطة سراي التركي.

وكشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه تفاصيل أزمة الاتحاد وغاري رودريغيز فقال عبر حسابه في تويتر: يقينًا ومؤكدًا أن العاشق الاتحادي الأستاذ نواف المقيرن لن يبخل على ناديه بدعمه ومعالجة أي أزمة مادية يمر بها العميد قد تضر بالكيان الاتحادي.

وأضاف جستنيه: على وجه الخصوص مستحقات اللاعب غاري رودريغيز الذي أعلن لؤي ناظر رئيس الاتحاد السابق آنذاك بتكفل نواف المقيرن بتكاليف صفقة هذا اللاعب.

وكان الاتحاد تعاقد مع غاري رودريغيز في يناير من عام 2019 قادمًا من غلطة سراي مقابل 9 ملايين يورو، ولكن اللاعب لم ينجح في التأقلم مع العميد، لتتم إعارته لنادي فنربخشة التركي لمدة موسمين في يوليو الماضي.

وقالت تقارير إخبارية: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد الاتحاد بعقوبة قد تصل إلى منعه من التسجيل لمدة أربع فترات في حال عدم دفع باقي مستحقات صفقة غاري رودريغيز لنادي غلطة سراي.