تفاصيل الإطاحة بعصابة سرقة الأغنام بالقصيم

تفاصيل الإطاحة بعصابة سرقة الأغنام بالقصيم

2019/11/30
الساعة 2:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

أطاحت شرطة منطقة القصيم، بتنظيم عصابي من 4 مقيمين من الجنسية السودانية امتهنوا سرقة الأغنام بالمنطقة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط 4 مقيمين من الجنسية السودانية، في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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