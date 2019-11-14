تفاصيل الحالة الجوية اليوم وغداً

المواطن - الرياض

تتعرض غالبية مناطق المملكة، اليوم الخميس، لطقس غير مستقر بسبب الأمطار والأتربة والبرد، فيما وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات بشأن الحالة الجوية في بعض المناطق.

طقس جازان:

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش، والداير بني مالك والحرث وصامطة وأحد المسارحة والدرب والريث والعارضة والطوال وفيفا والعيدابي وهروب، وفرسان وضمد، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس مكة المكرمة:

كما نبّهت الأرصاد من أمطار رعدية وأتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، وبحرة، والجموم، وخليص، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

طقس تبوك:

وأيضًا أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تتضمن تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرَد وجريان السيول، وذلك على تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس المدينة المنورة:

في سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرَد وذلك على محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع وينبع، والمدينة المنورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

طقس موسم الرياض:

أما توقعات الأرصاد لموسم الرياض اليوم فأوضحت أن السماء ستكون غائمة جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة.

وتبلغ درجات الحرارة في موسم الرياض 15 إلى 25 درجة مئوية برطوبة 35-70%.

أمطار على 11 منطقة:

وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

المدني يحذر:

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمناطق المذكورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، مشيرة إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية تستمر حتى يوم غد الجمعة.

وشدد المدني على ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.