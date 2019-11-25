تفاصيل المسابقة الوظيفية بجامعة الملك خالد

المواطن - الرياض
أعلنت جامعة الملك خالد عن تفاصيل المسابقة الوظيفية لوظائف عقود صندوق الطلاب.
وأوضح جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب عن طرح المسابقة الوظيفية (وظائف عقود صندوق الطلاب)، وسيتم فتح باب التقديم على المسابقة اعتباراً من يوم الأحد 27 / 03 / 1441هـ الموافق 24 / 11 / 2019م وحتى يوم الخميس 01 / 04 / 1441هـ الموافق 28 / 11 / 2019م.
وللاطلاع على قائمة الوظائف وشروط المسابقة (اضغط هنا)
وللدخول على بوابة التقديم (اضغط هنا).
– علماً أن بوابة التقديم ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ 27 / 03 / 1441هـ.
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