تفاصيل المسابقة الوظيفية بجامعة الملك خالد

المواطن - الرياض

وأوضح جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب عن طرح المسابقة الوظيفية (وظائف عقود صندوق الطلاب)، وسيتم فتح باب التقديم على المسابقة اعتباراً من يوم الأحد 27 / 03 / 1441هـ الموافق 24 / 11 / 2019م وحتى يوم الخميس 01 / 04 / 1441هـ الموافق 28 / 11 / 2019م.

وللاطلاع على قائمة الوظائف وشروط المسابقة (اضغط هنا)​

وللدخول على بوابة التقديم (اضغط هنا).

– علماً أن بوابة التقديم ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ 27 / 03 / 1441هـ.