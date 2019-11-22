تفاصيل برنامج #الهلال السبت

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال عن خطة عمل الفريق الأول لكرة القدم غدًا السبت، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتبدأ خطة الفريق الأول بعقد اجتماع فني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت اليابان أي في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت المملكة، وسيُقام مؤتمر صحافي لمدرب الهلال في تمام الساعة الخامسة إلا ربعًا مساءً بتوقيت اليابان؛ أي في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا صباحًا بتوقيت المملكة.

وسيخوض الهلال مرانًا مغلقًا غدًا السبت في تمام السادسة مساءً بتوقيت اليابان؛ أي في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة.

ووصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عمر خربين اليوم الجمعة إلى طوكيو، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السوري.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى سايتاما، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في الفوز على أوراوا بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرياض، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.