تفاصيل توجيه أمير #عسير لمدراء تعليم المنطقة

المواطن - حسن عسيري - أبها

في إطار حرص أمير عسير على توفير التشجيع والدعم الملائمين لنادي الهلال، فقد وجه سموه بإلغاء الحصة السابعة في المدارس غدًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، بأنه تجاوبًا مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعمًا لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ فقد وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير- حفظه الله- مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 23 نوفمبر 2019م؛ لتمكينهم من متابعة مباراة الهلال؛ متمنيًا لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.