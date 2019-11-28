تفاصيل حفل #الهلال في البوليفارد

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الخميس فعاليات حفل نادي الهلال في بوليفارد موسم الرياض، وذلك احتفالًا بتتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

وكشف الحساب الرسمي لـ موسم الرياض عبر تويتر عن تفاصيل حفل الزعيم في البوليفارد حيث يتم التوجه لمسرح محمد عبده، ويبدأ الحفل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت البوابات فُتحت في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على أن حفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، سيكون مميزًا.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حفل الهلال سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط”، وكتب في تغريدة أخرى: “فيه مفاجأة في حفل الهلال”.

وأعلن الموقع الرسمي المخصص لبيع تذاكر حضور حفل الهلال نفاد جميع التذاكر المخصصة للفعالية بالكامل، حيث تُنظم الاحتفالية ضمن “موسم الرياض”، ويحيها راشد الفارس، رابح صقر، حسين الجسمي وماجد المهندس.

وتُوج الهلال يوم الأحد الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0، وسيُشارك في كأس العالم للأندية.