تفاصيل حفل ليلة الزعيم في موسم الرياض

المواطن - الرياض

تستمر مفاجآت فعاليات موسم الرياض 2019، حيث تم الإعلان عن إقامة حفل ليلة زعيم آسيا التي يحيها الفنان ماجد المهندس ورابح صقر وحسين الجسمي وراشد الفارس.

وستتم إقامة الحفل على مسرح محمد عبده بمنطقة بوليفارد بالرياض، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019.

ويمكن حجز تذاكر حفل ليلة الزعيم من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض أو من خلال التطبيق الرسمي علي أجهزة الجوال أو من أحد فروع فيرجن ميجا ستور.

ويقام الحفل بمناسبة فوز الهلال بالأمس ببطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز في مباراة الإياب 2- 0 على أوراورا الياباني.