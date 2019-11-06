تفاصيل شركة #الهلال الاستثمارية الجديدة

المواطن - مروة نبيل

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، أن نادي الهلال دشن شركة استثمارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة.

وقال الحسين خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “أصبح الآن لدى الهلال شركة استثمارية مقفلة، ويستطيع ممارسة كافة الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى شركة وسيطة”.

وتابع: “الهلال لم يتحول إلى شركة استثمارية إنما أسس ذراعًا استثماريًا يستطيع من خلاله تسويق علامته التجارية والتذاكر دون وسيط.. وبإمكان الأندية الرياضية تأسيس شركات استثمارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارية تصريحاته قائلًا: “تلقينا بالفعل موافقة هيئة الرياضة على تأسيس شركة استثمارية مقفلة لنادي الهلال وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة”.

واختتم تصريحاته قائلًا” “الآن لا يحتاج الهلال إلى شركة وسيطة لتسويق واستثمار علامته التجارية، سيتولى الجانب التجاري بشكل ذاتي”.