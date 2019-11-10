تفاصيل ضبط متهور بالقوة الجبرية بالرياض

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض- الدمام السريع؛ مما نتج عنه تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض- بتوفيق الله- من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، مواطن في العقد الرابع من العمر، والذي اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وإيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.