تفاصيل ضبط مثيري الفوضى في تبوك

تفاصيل ضبط مثيري الفوضى في تبوك

2019/11/24
الساعة 10:30 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العطوي

تأكيداً لما نشرته “المواطن” بعنوان “شرطة تبوك تضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال فوضوية” فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن دوريات الأمن باشرت أول أمس الجمعة ، بلاغًا عن تعرض مستخدمي طريق الملك فيصل بمدينة تبوك لمضايقة ومحاولات إيذاء من قبل عدد من الأشخاص.

وأضاف الغبان أنه تم القبض على عددٍ من المتورطين في هذه الأعمال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع مهامها لتحديد هوية بقية المشاركين في ذلك وتطبيق الأنظمة بحقهم.

 

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سعد المعافى
ضيف
سعد المعافى

جعلكم على القوة يارجال الأمن الافاضل في ضل قيادة حكومتنا الرشيدة لردع مثل هذه الفئه التي تريد العبث ومضايقة الاخرين

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10 ساعة


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