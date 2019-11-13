تفكير رينارد قبل خليجي 24 يمنع أزمة

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يفكر في قرار قد يمنع أزمة قبل انطلاق بطولة خليجي 24 لكرة القدم يوم 26 نوفمبر الجاري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر أمس الثلاثاء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وفي حال تم اعتماد مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة خليجي 24، سيكون أمام المدرب رينارد فرصة لاختيار عناصر قليلة من كل ناد مع التركيز على اختيار اللاعبين غير الأساسيين أو اختيار عناصر المنتخب الأولمبي للمشاركة في خليجي 24 ومنع تأجيل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وإذا عاد رينارد لفكرة اختيار العناصر الأساسية من كل ناد للمشاركة مع الأخضر في خليجي 24 قد يُسبب ذلك أزمة للأندية مما يعني تأجيل مباريات الدوري الذي يشهد تنافسًا ناريًا حاليًا.

وتعد بطولة خليجي 24 بطولة غير مُدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يجعل الاتحادات التي تشارك بها تُرسل المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب لتعويض غياب المنتخب الأول.

جدير بالذكر أن اتحاد كأس الخليج العربي قرر تعديل موعد انطلاق بطولة خليجي 24 لتُقام يوم 26 نوفمبر بدلًا من يوم 24 نوفمبر وذلك بسبب خوض الهلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ضد نادي أوراوا الياباني.

قرعة جديدة للبطولة الخميس

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد أعلن أيضًا عن إجراء قرعة جديدة لمنافسات بطولة خليجي 24، يوم غد الخميس، بعد عودة مشاركة منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين.

نظام بطولة خليجي 24

ومن المقرر أن تضم كل مجموعة في القرعة الجديدة لبطولة خليجي 24 أربعة منتخبات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور قبل النهائي، حيث يواجه أول المجموعة صاحب المركز الثاني في المجموعة الأخرى.