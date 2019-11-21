تقرير يكشف مزاعم التصنيع العسكري الإيراني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في فبراير 2017، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقالًا عن مقاتلة الصاعقة الإيرانية صايغ، وُصفت بأنها أول طائرة مقاتلة إيرانية يتم تصنيعها محليًا، وبعد مرور أشهر، نشرت الصحف مجددًا عناوين تحت اسم الطائرة المقاتلة كوثر أول طائرة صناعة محلية 100%، هذه المرة اقترن العنوان بعبارة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وفي الواقع لم تكن الطائرة سوى طراز F-5F Tiger II ذات المقعدين المصنعة في الخمسينات، بحسب مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية.

وقال التقرير: على الرغم من أن كوثر لم يكن بها أي تغييرات خارجية عن F-5F، إلا أن الرئيس روحاني رآها جديرة بأن يلتقط بجانبها بعض الصور.

وفقًا لخبير الطيران الإيراني باباك تاغفاي، فالطائرة المقاتلة كوثر ما هي إلا طائرة عادية من طراز F-5F مزودة بإلكترونيات طيران جديدة، يشاع أنها من أصل صيني، وسبقها أول محاولة إيرانية لهندسة عكسية للطائرة نورثروب إف-5 الأمريكي في تسعينيات القرن العشرين، لإنتاج آذرخش.

صفقات إيران:

وفقًا لمجلة الدفاع الأوروبية، من المقرر أن تتولى 16 طائرة من طراز كوثر 88 محلية الصنع مهام التدريب، وحاليًا تقوم بها طائرات صايغ، وستحاول إيران شراء محركات J85 إضافية في السوق السوداء، لكن إذا فشلت، فستفكّ أجزاءً من 12 طائرة قديمة من طراز F-5A و B.

وفي الوقت نفسه، يقال إن طهران تخطط لنشر 50 طائرة من صايغ-1 بمقعد واحد، و14 طائرة من صايغ -2 بمقعدين، من خلال إعادة بناء هياكل جوية قديمة من طراز F-5E و F-5F الصدئة، وقد تسعى إيران أيضًا إلى الحصول على طائرات من الطراز الروسي Yak-130 المطورة عام 1996 و L-15 طائرة التدريب والهجوم المُصنعة في الصين عام 2006.

ولا تزال الطائرات المقاتلة متعددة الاستخدامات شعبية بين الجيوش في جميع أنحاء العالم من L-15 في الصين، إلى ألفا جيتس النيجيرية التي تقاتل بوكو حرام، إلى FA-50 جولدن إيجل في كوريا الجنوبية، التي شهدت الكثير من القتال مع الفلبين.

من جهة أخرى، فحتى إذا حاولت طهران عقد صفقة لشراء محركات J85 إضافية، أو حصلت على Yak-130 أو L-15، أو نجحت في إعادة بناء الهياكل الصدئة من F-5E و F-5F، فليس خافيًا أن هذه ليست من أنواع الطائرات التي تستخدمها دولة لمحاربة مقاتلي F-15 Eagles أو F-22 الفانتوم، وهو بالضبط التهديد الرئيسي الذي يجب أن يقلق منه الدفاع الإيراني بشأن التهديدات الواردة إليه من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة.