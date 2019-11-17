تقلبات جوية على 7 مناطق غدًا

تقلبات جوية على 7 مناطق غدًا

2019/11/17
الساعة 3:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

أما عن حالة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر فسوف تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة فيما ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة على الخليج العربي.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • البرق يعانق نافورة جدة!
    •
  • الأمطار تغلق طريق الكر في مكة
    •
  • تدني الرؤية على جدة حتى المساء
    •
  • سحب ممطرة ورياح تحد الرؤية اليوم
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :