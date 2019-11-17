تقلبات جوية وجريان السيول بعد أمطار جازان

تقلبات جوية وجريان السيول بعد أمطار جازان

2019/11/17
الساعة 5:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول على محافظات المنطقة.
وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع أي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية من خلال إعداد الخطط اللازمة وانتشار دوريات السلامة وإرسال رسائل توعوية لأفراد المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • شاهد.. أبو عريش تسجل أعلى كمية أمطار في المملكة اليوم
    •
  • شاهد.. أمطار غزيرة شمال العارضة بجازان
    •
  • شاهد.. زخات البرد تتواصل على درب جازان
    •
  • صور WRF توضح الأمطار الغزيرة على عسير وجازان
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :