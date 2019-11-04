تكريم أسطوري لـ فنان العرب وليلة استثنائية لـ الجوهر في موسم الرياض

المواطن - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن عزم الهيئة تكريم فنان العرب محمد عبده من خلال حفل أسطوري غير مسبوق، وذلك في آخر شهر ديسمبر، وكذلك سيتم تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة “عباديات” أواخر شهر نوفمبر، والتي ستكون استثنائية أيضًا.

وتقدم فنان العرب بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما يقدمه لوطننا الغالي من ازدهار في العديد من المجالات ومنها الفنون، كما توجه بالشكر إلى ولي العهد حامل مشعل هذه الحضارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أنه سيشارك في حفلةٍ غنائية في العاصمة الرياض، القلب النابض للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، مقدمًا التهنئة للقائمين على الموسم، وخص بالشكر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وأكد فنان العرب أن الجمهور سيكون أساس وعماد نجاح هذه الحفلة، وستقام الحفلة على مسرح يحمل اسمه ويتسع لـ 22 ألف متفرج.

من جهة أخرى، وردًا على إعلان تكريمه في آخر شهر نوفمبر، قدم الفنان عبادي الجوهر شكره للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه لرواد الفن بوطننا الحبيب، وأضاف الجوهر: “تقديري الكبير لوفائك وشكرًا على ليلة تكريمي”.