تكريم طالبين أنقذا حافلة بعد وفاة سائقها أثناء قيادتها

المواطن - الرياض

كرمت شركة تطوير للنقل التعليمي الطالبين نهار العنزي وفايز العنزي؛ لموقفهما البطولي وتدخلهما السريع لإيقاف حافلة توفي سائقها في تبوك أثناء أداء عمله.

يذكر أن الطالبين من محافظة تيماء (شمال غرب المملكة) وتمكنا من إيقاف باص مدرسي بعد أن تعرض قائده لأزمة قلبية أدت إلى وفاته في حينه.

الحادث وقع أول أمس الاثنين، أثناء العودة من المدرسة وتمكن أحد الطلاب، من إيقاف الباص بعد فقدان السيطرة عليه من قائده، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ، حيث أظهرت الصور تعرض الباص لبعض الاحتكاكات البسيطة في مقدمته.

إلى ذلك ‏أجرى مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير اتصالًا هاتفيًّا بالطالبين اللذين كانا في الحافلة، التي توفي بها السائق، واطمأن خلاله على حالتهما وهنأهما بالسلامة، وأشاد بالدور الذي قام به الطالب نهار العنزي عندما قام بإيقاف الحافلة وإطفاء المحرك.

كما نعى مدير التعليم تيماء سائق الحافلة متعب العنزي الذي وافته المنية أثناء القيادة، وقدم التعازي والمواساة لذويه.