تكريم 25 من أبناء تراؤف بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

كرّم محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد، صباح اليوم الأربعاء، 25 طالبًا من أبناء جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” بعدما أنهوا البرنامج التدريبي لتنمية القيادات الوطنية الشابة “عصامي”، بحضور الدكتور فهد العليان رئيس المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة.

وبارك سمو الأمير منصور بن محمد آل سعود خلال لقائه الطلاب إنهاءهم البرنامج، وقال في معرض كلماته التحفيزية والتشجيعية: “سوف نراكم من كبار القادة والمسؤولين خادمين لدينكم ووطنكم في شتى مجالاته وقطاعاته”، مثمنًا دور المسؤولية المجتمعية في بنك الجزيرة بوجود مثل هذه البرامج التي تنمي الإنسان وتصقل مهاراته وتبنيه بناءً يعود نفعه للمجتمع والوطن.

يذكر أن برنامج تنمية القيادات الوطنية الشابة “عصامي” جاء انطلاقًا من الشراكة المجتمعية بين بنك الجزيرة وجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن تراؤف، وحرصًا منهما على المساهمة في تأهيل وتدريب الشباب والفتيات الأيتام واليتيمات وتطوير قدراتهم وفتح آفاقٍ علمية وعملية جديدة أمامهم، وإسهامًا في تفعيل دورهم الوطني وتحقيقًا لأهداف الرؤية الطموحة 2030، وكان عدد المشاركين 50 عصاميًّا وعصامية من أبناء وبنات جمعية “تراؤف”.