تكسير عظام بالمجموعة السادسة .. مجموعات نارية في يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة بطولة أمم أوروبا 2020، عن مجموعات نارية بين المنتخبات المتأهلة، حيث نجح 20 منتخبًا في ضمان التأهل بشكل رسمي، بينما سيتحدد أربعة منتخبات عن طريق مباريات الملحق.

وجاءت المجموعة الأولى في يورو 2020 مكونة من “إيطاليا، سويسرا، تركيا، ويلز”.

المجموعة الثانية “الدنمارك، بلجيكا، روسيا، فنلندا”.

المجموعة الثالثة “النمسا، أوكرانيا، هولندا، أحد منتخبات كوسوفو وروسياء البيضاء وجورجيا ومقدونيا”.

المجموعة الرابعة “التشيك، إنجلترا، كرواتيا، أحد منتخبات الكيان الصهيوني، النرويج، أسكتلندا، صربيا”.

المجموعة الخامسة “السويد، بولندا، إسبانيا، أحد منتخبات أيرلندا، أيرلندا الشمالية، سلوفاكيا، البوسنة”.

المجموعة السادسة “ألمانيا، فرنسا، البرتغال، أحد منتخبات بلغاريا، آيسلندا، المجر ورومانيا”.

وستنطلق مباريات يورو 2020 في صيف العام المقبل في عدة مدن مختلفة بالقارة الأوروبية.