تكهنات بمشاركة الصندوق السيادي الإماراتي في اكتتاب ارامكو

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة La Vanguardia اليومية الإسبانية، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، تأتي في منتصف عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو.

وأضافت: تحدث زيارة ولي العهد قبل عشية نهاية الاكتتاب العام الناجح للأفراد، بينما تمتد للمؤسسات حتى نهاية يوم 4 ديسمبر.

وتكهنت الصحيفة بناءً على ربط الزيارة واكتتاب أرامكو قائلة بإمكانية مشاركة جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، وهو صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، في الحصول على أسهم في أرامكو.

وتابعت الصحيفة أن التقارير العالمية تواصل تكهناتها بأن حصول الصندوق السيادي الإماراتي على أسهم في شركة أرامكو، سيكون بمزيد من الفوائد، وهو شيء لم يعلقوا عليه حتى الآن، أو تعلق عليه المؤسسات أو المتحدثين الرسميين.

وبحسب مدير الاكتتاب سامبا كابيتال، فإن اكتتاب المستثمرين الأفراد بلغ في الطرح العام الأولي لأرامكو 32.57 مليار ريال (8.7 مليار دولار).