تمديد فترة التقديم على #وظائف الصحة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة تمديد فترة التقديم على وظائف صيدلي وأخصائي غير طبيب وذلك حتى نهاية يوم الاثنين القادم الموافق 2019/11/18.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة، لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2019م من خلال الرابط التالي هنا

وبدأت وزارة الصحة قبل أيام تلقي طلبات شغل 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط، عبر رابط نظام جدارة الخدمة المدنية.

وتمكن منظومة التوظيف الإلكتروني، جدارة، طالبي العمل من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة تمهيدًا للتقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

ولن يكون بمقدور أي شخص لا يمتلك حسابًا على جدارة التسجيل في وظائف وزارة الصحة اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وبعد التقديم، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آليًّا، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.