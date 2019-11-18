تمديد موسم الرياض يزيد العاصمة جمالًا

المواطن - الرياض

احتفى العديد من المواطنين والمقيمين بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بخصوص تمديد موسم الرياض لنهاية شهر يناير المقبل معتبرين أن هذا القرار جاء بوقته.

وتصدر وسم تمديد موسم الرياض الترند السعودي مع تغريدات تعبر عن الفرحة بهذا القرار الذي يلبي رغبة الآلاف بل ملايين المواطنين.

وحقق موسم الرياض أكثر من 7.6 مليون زائر خلال أول شهر وهو أكبر من الرقم الذي كان متوقعًا أن يحققه الموسم خلال فترته الكاملة التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل.

خالد العصيمي غرد عبر الوسم قائلًا : شكرًا ولي العهد الموسم يستحق التمديد فعلًا.

أما أحمد الخالدي فقال : الرياض حاليًا تعد من أجمل المدن التي يمكن للشخص أن يزورها في حياته وما زينها أكثر هي فعاليات الموسم.

بدوره قال منصور : موسم الرياض بعد النجاحات المبهرة والكبيرة يستحق أن يتم تمديده.

وأضافت نورة العلي :” شكرًا سيدي الأمير محمد بن سلمان وأيضًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على كل ما يقدموه من أجل تطور المملكة وإسعاد شعبها”.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ كان قد أعلن صدور توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد فعاليات موسم الرياض إلى نهاية شهر يناير المقبل.

وقال آل الشيخ : الحمد الله وصلنا لسبعة مليون وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر … وبتوجيه من سيدي ولي العهد، تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير.