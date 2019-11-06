تنبيه لأهالي الجوف والشمالية.. أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية

المواطن - الشمالية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء أمس الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لمنطقتي ”الجوف- الحدود الشمالية“.

وحذرت هيئة الأرصاد، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية التي بدأت مساء أمس، قبل فجر اليوم الخميس بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، اليوم الخميس، على مرتفعات جازان وعسير، تمتد حتى مرتفعات الباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.