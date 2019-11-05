تنبيه لأهالي مكة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية

المواطن - مكة المكرمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الخرمة، والموية، وتربة، ورنية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( الطائف ،جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة.