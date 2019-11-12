تنبيه للمطاردين من سحب البرد في القصيم

المواطن - الرياض

نبه عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات، مطاردي الظواهر الجوية من سحب كثيفة وتساقط البرد في عدد من أنحاء منطقة القصيم.

وتوقع الحصيني أن الأمطار التي ستهطل خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات بَرَد ورياح.

ونشر الحصيني خريطة توقعات الأمطار من ظهر اليوم الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وعمان متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.

وتابع: تنبيه للمطاردين من سحب البرد بين المثلث جبة وعقلة الصقور والشملي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشارت إلى أن حالة الرياح السطحية المتوقعة على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.